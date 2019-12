Albumcover "Ich muss Dir was sagen" von Kerstin Ott Bildrechte: Polydor (Universal Music)

"Ich muss dir was sagen" ist das dritte Album der Berlinerin, ihr zweites Album "Mut zur Katastrophe", das 2018 herauskam, ist noch immer auf Platz acht der Charts. Kerstin Ott ist seit ihrem Durchbruch 2016 mit dem Song "Die immer lacht" kaum zur Besinnung gekommen. Sie ist oft und gern gesehener Gast in Fernseh-Shows, trat in der Tanz-Show "Let's Dance" auf und steht im Studio. Derzeit ist die 37-Jährige auf Tournee und am 7. Dezember tritt sie in der Live-Show "Weihnachten bei uns" im MDR Fernsehen auf. Nebenher hat Kerstin Frau, Kinder und Tiere - da kann man nur sagen: Kerstin, halte durch, bald ist Weihnachten! Wir haben für euch hier vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk, mit Beginn der Sendung könnt ihr hier die aktuelle CD von Kerstin Ott gewinnen.