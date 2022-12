Zuerst können sich die Zuschauer einen Eindruck von der Regie einer MDR-Sendung verschaffen, auch der Maske stattet der Schlagertitan samt Kamerateam einen Besuch ab. Weiter geht es durch das Foyer der MDR-Sendezentrale, in dem zum Beispiel ein ganz besonderes Pferd des Leipziger Künstlers Michael Fischer Art die Besucher in Erstaunen versetzt. Im Kostüm-Fundus hängt die Garderobe der Moderatoren des Senders. Was nicht passt, das wird von den versierten Schneiderinnen und Schneidern passend gemacht.

Die österreichische Sängerrin Romy Mayer: Single-Cover Bildrechte: David Blabensteiner

Romy Mayer gewann mit ihrer Single "Alles ist möglich" das Voting zum Hit des Monats, und damit wird ihr Titel in dieser Ausgabe der Sendung in voller Länge gespielt und die Österreicherin ist Gast in der Sendung. "Alles ist möglich" ist bereits die dritte Single der jungen Sopranistin. 2021 hatte sie unter dem Titel "Ich nenn es mal Liebe" ihre erste Single veröffentlicht. Romy Mayer studierte Gesangspädagogik in Wien und ist selbst bereits als Gesangs-Lehrerin tätig. Wie es jetzt mit ihrer musikalischen Karriere weitergeht und worauf sie sich zum Weihnachtsfest besonders freut, verrät sie im Gespräch mit Bernhard Brink.