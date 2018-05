"Die Schlager des Sommers" zählen zu den beliebtesten Schlager-Open-Airs des Landes und erfahren in diesem Jahr ihre sechste Auflage. Auch in diesem Jahr ist es Showmaster Florian Silbereisen, der Schlagerfans aus ganz Deutschland die Crème de la Crème der deutschen Schlagerszene präsentiert. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr bei dem Festival einen Newcomer-Wettbewerb. Der Sieger tritt als Opener vor dem TV-Open Air auf. Wer das ist, wird noch nicht verraten. Doch das Line-up für die TV-Aufzeichnung steht weitestgehend fest: In diesem Jahr mit dabei sind Klubbb3, Michelle, Eloy, Ben Zucker, Beatrice Egli, Anna-Maria Zimmermann, Semino Rossi und Thomas Anders!