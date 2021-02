Was gibt es Schöneres, als über die Liebe zu singen? Diese Regel gilt sowohl für den Schlager, als auch für jede andere Musikrichtung. Über die Jahrzehnte wurden unzählige Lieder komponiert, gespielt und gesungen, die sich mit der wichtigsten Nebensache der Welt beschäftigen. Ist ja auch kein Wunder: Jeder und jede hat diesen einen Song, bei dem sofort die Erinnerungen wieder hoch kommen an das erste Kribbeln, an das Feuerwerk in Kopf und Bauch oder auch an die Sehnsucht nach der oder dem Liebsten.