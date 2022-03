Nicole, Peter Maffay und Co Diese Schlager handeln vom Frieden

Auch die DDR-Kultband Karat befasste sich im gleichen Jahr wie Nicole mit dem Thema Frieden: In ihrem Song "Wie weit fliegt die Taube" von 1982 geht es, wie der Name schon sagt, um das "Symboltier" des Friedens. Im Text sang der 2004 verstorbene Herbert Dreilich :

Auch fünfzig Jahre nach der Veröffentlichung ist der Text des Titels leider noch aktuell. Peter Maffay, der urspünglich aus Rumänien stammt, engagiert sich somit schon seit einem halben Jahrhundert mit seiner Musik auch politisch. Mit einem gleichnamigen Titel setzte sich 2016 auch Nik P. für den Frieden ein. Auf seinem Album "Da oben" sang der österreichische Sänger gegen Krieg und Terror an. Zur Veröffentlichung sagte er damals: "In vielen Ländern dieser Erde bestimmen Terror und Krieg den Alltag und täglich bekommen wir schreckliche Bilder davon überliefert. Ich will Frieden!" Sowieso setzt sich der 59-Jährige mit seiner Musik immer wieder für den Kampf gegen Ungerechtigkeiten in der Welt ein.

Katja Ebstein bei einem Auftritt 1975. Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Einer der größten Friedens-Hits wurde gleich von mehreren Schlagerstars interpretiert: "Sag mir wo die Blumen sind". Der Song, der aus dem Jahr 1955 stammt und im englischen Original "Where have all the flowers gone?" heißt, wurde in den 1960er Jahren ins Deutsche übertragen und immer wieder von verschiedenen Stars gesungen. Mit Nana Mouskouri, Vicky Leandros, Juliane Werding oder auch Katja Ebstein sangen das Lied viele Künstlerinnen, die sich immer wieder politisch positionierten.



Im Falle von Katja Ebstein war es auch nicht der erste Song, mit dem sie sich für den Frieden einsetzte. Bereits 1971 sang die heute 76-Jährige den Titel "Ein kleines Lied vom Frieden". Darin heißt es: