Auch Schlagerlegende Peter Maffay gibt sich die Ehre und ist bei der "Beatrice Egli Show" am Start. Bildrechte: dpa

Bald ist es wieder soweit! Am 15. April um 20:15 Uhr lädt die Musikerin und Moderatorin Beatrice Egli die TV-Zuschauer zur dritten Ausgabe ihrer "Beatrice Egli Show" ein. Diesmal ist die Show erstmalig im Ersten zu Gast, zeitgleich wird die Sendung auch im Schweizer Fernsehen SRF ausgestrahlt.

Will die Zuschauer auch in der "Beatrice Egli Show" begeistern: Newcomerin Luna Klee aus Bayern. Bildrechte: MDR / Michael Clemens

Beatrice Egli freut sich sehr über ihre Gäste und auch über das Gastspiel der Show im Ersten: "Das ist einfach ein Hammer und macht mich gleichzeitig glücklich und stolz! Ich danke allen, die an dieser Sendung mitarbeiten und von Anfang an mich geglaubt haben. Wir haben über die Zeit so einen tollen Teamspirit aufgebaut und jetzt ist es einfach nur schön, dass wir alle zusammen diese Bestätigung für unsere Show erhalten, die unseren Zuschauern augenscheinlich auch ganz gut gefällt. Auch bedanken möchte ich mich bei allen meinen Kollegen/innen, die meinen Einladungen zu der Show bisher gefolgt sind. Sie sind ein großer Teil dieses Erfolgs!"