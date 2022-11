Alles Gute! Die Musik-Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" feiert heute den 20. Geburtstag. Am 9. November 2002 flimmerte erstmal die deutsche Version der britischen Sendung "Pop Idol" über die deutschen Mattscheiben. Nun, 20 Jahre später, hat der ausstrahlende Sender "RTL" bereits bestätigt, dass nächstes Jahr, nach Ende der dann 20. Staffel Schluss ist für die beliebte TV-Show.

Über die Jahre war die Sendung für viele talentierte Sängerinnen und Sänger das entscheidende Sprungbrett, um eine Musikkarriere zu starten und einige von Ihnen haben es geschafft, im Bereich Schlager Fuß zu fassen. Wer? Das schauen wir uns heute genauer an.

Alexander Klaws

Mit Alexander Klaws fing alle an. Der damals 19-Jährige gewann die erste DSDS-Staffel mit dem Titel "Take me tonight", welcher aus der Edelfeder von "Pop-Titan" Dieter Bohlen stammt. Heute ist Alexander ein wahres Multitalent und u.a. als Sänger, Musicaldarsteller, Schauspieler und Moderator erfolgreich. Bildrechte: imago images / Stephan Wallocha

Mike Leon Grosch

Im Jahr 2005 wurde Mike Leon Grosch in der dritten Staffel des Casting-Formats zweiter Sieger. Nach einigen anderen Tätigkeiten startete er dann 2021 endgültig seine Karriere als Schlagersänger. Sein Album "Wenn wir uns wiedersehen" wurde im April 2021 veröffentlicht. Bildrechte: IMAGO / POP-EYE

Anna-Maria Zimmermann

Ebenfalls in der dritten Staffel von "DSDS" gelang Anna-Maria-Zimmermann mit dem sechsten Platz ein Achtungserfolg. Neben einer erfolgreichen Zeit und vielen Auftritten auf der Insel Mallorca, hat die Sängerin auch in der Schlagerwelt Erfolge gefeiert, im Jahr 2015 erhielt die 33-Jährige die "Goldene Antenne" in der Kategorie Schlager. Sie gilt als eine der erfolgreichsten Party-Schlagersängerinnen Deutschlands. Bildrechte: IMAGO/Eibner

Lisa Bund

In der 4. Staffel machte dann Lisa Bund mit ihrer kraftvollen Stimme von sich reden. Die "RTL"-Zuschauer wählten die gebürtige Frankfurterin letztendlich auf den dritten Platz. Nach der Veröffentlichung von Schlager-Singles wie "Das ist Liebe", ist die 34-Jährige heute vor allem als Hochzeitssängerin tätig. Bildrechte: IMAGO / VoigtFoto/Y.Skorb

Annemarie Eilfeld

Im Jahr 2009 ersang sich Annemarie Eilfeld in der 6. Staffel den dritten Platz und startete damit ihre Musikkarriere. Die 32-Jährige ist bis heute im Schlager zu Hause, veröffentlicht regelmäßig neue Singles und ist u.a. auch als Songwriterin erfolgreich. Außerdem mischt sie seit Jahren diverse Reality-TV-Formate auf. Bildrechte: IMAGO / Chris Emil Janßen

Pietro Lombardi & Sarah Engels

Sie wurden das Traumpaar der 8. "DSDS"-Staffel im Jahr 2011, belegten am Ende Platz 1 und 2: Sarah Engels und Pietro Lombardi lernten sich während der Shows kennen und lieben, heirateten 2013. Sechs Jahre später folgte die Scheidung, aber der Musik sind beide bis heute treu geblieben. Bildrechte: imago images/Future Image

Sebastian Wurth

Auch wenn die 8. Staffel klar von Sarah und Pietro überstrahlt wurde, kam auch der Fünftplatzierte noch groß raus. Sebastian Wurth wurde im Sommer 2014 Mitglied der Schlager-Boygroup "Feuerherz" und ist nach deren Auflösung im Jahr 2020 u.a. als Manager und Songwriter erfolgreich. Aktuell arbeitet er also an seiner Karriere und wird wohl bald wieder deutsche Popmusik veröffentlichen Bildrechte: IMAGO / mix1

Anna-Carina Woitschack

2011 mit der 8. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" war wohl für alle Schlagerfans die ertragreichste Staffel. Denn neben Sarah Engels, Pietro Lombardi und "Feuerherz"-Sänger Sebastian Wurth, machte auch die damals erst 19-jährige Anna-Carina Woitschack von sich reden. Die Sängerin belegte am Ende den 8. Platz und feierte in den folgenden Jahren, auch gemeinsam mit ihrem Ehemann Stefan Mross große Erfolge mit ihrer Schlagermusik. Bildrechte: MDR

Luca Hänni

Im Jahr 2012 stand die 9. Staffel von "DSDS" an und als Sieger wurde der Schweizer Sänger Luca Hänni gekürt. Der 28-Jährige ist bis heute als Sänger und Songwriter tätig und genießt genießt nicht nur in seinem Heimatland große Anerkennung. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

Joey Heindle

Er schaffte es 2012 zwar nicht unter die Top drei, nutze aber auch seinen 5. Platz als Karrieresprungbrett. Die Rede ist hier von Joey Heindle. Der gebürtige Münchner veröffentlicht bis heute regelmäßig neue Songs, sein letztes Studioalbum datiert allerdings aus dem Jahr 2013. Macht aber nichts, Joey wurde ebenfalls 2013 "Dschungelkönig", er arbeitet seit 2021 wieder als Rettungssanitäter und stand zuletzt sogar in dem Hollywood-Film "Someone dies tonight" vor der Kamera. Bildrechte: imago images/POP-EYE

Beatrice Egli

Im Jahr 2013 holte sie für die Schweiz den zweiten "DSDS"-Sieg in Folge und bereits damals zeichnete sich ab, dass ihr eine große Karriere in der Schlagerwelt bevorstand. Beatrice Egli ist aus dem Schlagerbereich nicht mehr wegzudenken, besitzt im SWR ihre eigene Schlagershow und belegte u.a. im Jahr 2021 mit ihrem Album "Alles was du brauchst" den ersten Platz der Albumcharts in der Schweiz und Deutschland. DIE BEATRICE EGLI SHOW Bildrechte: MDR/SWR/Kimmig Entertainment/Manfred H. Vogel

Maria Voskania

Insidern und Schlagerexpert:innen war sie schon vor ihrer "DSDS"-Teilnahme ein Begriff, im Jahr 2017 wurde sie in der 14. Staffel Dritte. Maria Voskania war lange Background-Sängerin von Schlagersuperstar Helene Fischer, dann startete sie ihre Solo-Karriere. Ihr aktuelles Album "Jetzt oder nie" erschien im Februar 2022. Bildrechte: imago images/osnapix, imago images/Future Image

Marie Wegener

Sie wurde 2018 mit dem Siegersong "Königlich" zur jüngsten "DSDS"-Siegerin aller Zeiten: Marie Wegener war damals 17 Jahre jung und veröffentlichte seitdem zwei Studioalben. Außerdem ist als Musical-Darstellerin erfolgreich. Bildrechte: IMAGO / Future Image

Davin Herbrüggen

Er holte sich die "DSDS"-Krone im Jahr 2019: Davin Herbrüggen war in der 16. Staffel das Maß aller Dinge. Im Jahr 2021 folgte dann sein erstes Studioalbum "Aus meiner Seele". Bildrechte: TELAMO/Marlon Tiroke/dpa

Ramon Roselly