Mit dem "Adventsfest der 100.000 Lichter" hat Florian Silbereisen am Vorabend des 1. Advents traditionell die Vorweihnachtszeit eingeläutet. Doch auch in den letzten Tagen vor dem Fest, sowie an den Feiertagen selbst, gibt es für alle Schlagerfans viele Shows, die man nicht verpassen sollte.

An diesem vierten Advents-Wochenende wird es besonders musikalisch: Gleich zwei Konzerte von Schlager-Mega-Stars sind dann im MDR Fernsehen mit weihnachtlichen Konzerten zu sehen. Am Freitag, den 17. Dezember, um 20:15 Uhr zeigt der MDR das legendäre Weihnachtskonzert von Helene Fischer aus der Wiener Hofburg. Am Tag darauf gibt es zur gleichen Zeit "A Volks-Rock'n'Roll Christmas" von und mit Andreas Gabalier zu sehen. Sowohl Helene Fischer als auch Andreas Gabalier kan man sich schon jetzt in der ARD Mediathek anschauen.