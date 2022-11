Mit dem "Adventsfest der 100.000 Lichter" hat Florian Silbereisen in den vergangenen Jahren am Vorabend des 1. Advents traditionell die Vorweihnachtszeit eingeläutet. In diesem Jahr findet das Fest erstmals an einem neuen Sendeplatz am 2. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten statt.