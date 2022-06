Die Wartezeit hat endlich ein Ende. Mit der großen Schlagerstrandparty 2022 startet Florian Silbereisen in die neue Show-Saison. Bei der Eurovisionsshow live aus dem Amphitheater Gelsenkirchen am 9. Juli um 20:15 Uhr (Das Erste, ORF2) wird der Schlager endlich wieder live und ganz groß gefeiert. Und die Gästeliste hat es in sich. Nachdem bereits die Topstars Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Jürgen Drews und Matthias Reim als Showacts bekannt wurden, können wir weitere Namen verkünden. Mit Beatrice Egli kommt auch der Schlager-Sonnenschein für die neue Sendung ins Ruhrgebiet. Schlager-Urgesteine wie Andy Borg und Howard Carpendale haben sich ebenfalls angekündigt. Abgerundet wird das bisherige Line-Up durch Marianne Rosenberg und Lucas Cordalis.