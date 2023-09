In den 2000ern eroberte Anastacia durch Hits wie "Paid My Dues" oder "I'm Outta Love" die Bühnen der Welt, heutzutage ist die aus Chicago stammende Sängerin auch und vor allem in Deutschland erfolgreich.

Dieser Umstand hat die Musikerin nun dazu bewogen, ein komplettes Album teils mit englischen Cover-Versionen von deutschen Songs, teils mit in Deutschland populären, englischsprachiger Lieder aufzunehmen. Auf "Our Songs" sind u.a. Lieder der Toten Hosen , der Scorpions und auch der Kelly Family zu finden.

Aus "Tage wie diese" wird dann beispielsweise "Best days", "Still loving you" von den Scorpions und "An Angel" von der Kelly Family verbleiben in englischer Sprache, werden von Anastacia jedoch neu interpretiert.