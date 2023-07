Normalerweise tritt Schlagersänger Dieter Thomas Kuhn in grellen Anzügen im Stil der 70er Jahre vor seiner Fanschaft auf, für den Abschlussball seiner Tochter wählte der 58-Jährige aber ein weniger auffallendes Outfit: "Da hat es für die Föhnwelle dann nicht mehr gereicht", so Kuhn.

Für alle Fans von Dieter Thomas Kuhn gibt es gute Nachrichten. Der Sänger bricht noch in diesem Sommer auf seine "Hello Again! Viel zu lang war die Zeit"-Tour auf. U.a. gibt es Konzerte in Ludwigsburg, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Köln und Mannheim.