Es ist schon extrem, was Menschen in Musik hinein interpretieren. Dass Erfolg in der Musik etwas mit der Figur zu tun hat. Für keinen Erfolg der Welt möchte ich unglücklich werden oder nicht mehr genießen können. Ich liebe essen, ich finde, essen ist etwas wunderschönes und ich bin ein Genussmensch und ich lass es mir nicht nehmen.

Beatrice Egli Webtalkshow