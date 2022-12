Ireen Sheer, Vicky Leandros, Jürgen Drews, Ute Freudenberg und jetzt Dieter Bohlen. In der Show-Branche kündigen derzeit gleich mehrere große Stars an, dass sie im nächsten Jahr auf ihre letzte Tournee gehen werden, sich also von ihrem Publikum verabschieden. Nachdem klar war, dass Pop-Titan Dieter Bohlen nur noch diese Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) moderieren wird, gab er laut "Bild"-Zeitung jetzt bekannt, dass er im nächsten Jahr auf Abschiedstournee gehen wird.