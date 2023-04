"Das kann doch nur ein Aprilscherz sein!" Das dachten sicherlich viele Zuschauer und Zuschauerinnen, als sie am berühmt-berüchtigten 1. April die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" einschalteten. Pop-Titan und Chefjuror Dieter Bohlen hatte gerade verkündet, dass zur großen Überraschung aller die Sendung in eine weitere Staffel im Jahr 2024 geht.

Eigentlich sollte die Show nach der aktuell laufenden 20. Staffel zu Ende gehen, weitere Sendungen für die folgenden Jahre waren nicht mehr geplant. So dachte man. Nun geht es tatsächlich in die Verlängerung. Dieter Bohlen ließ es sich natürlich nicht nehmen, die guten Nachrichten selbst live in der Sendung zu verkünden. Schwer zu glauben machte das Ganze nur der Tag, an dem die Sendung lief.