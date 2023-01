In 19 Staffeln saß Dieter Bohlen als Chef in der Jury: Seine, nicht immer einfühlsamen, Kritiken sorgten immer wieder für Schlagzeilen.

Dieter-Bohlen-Sprüche: „Deine Freunde sagen ja, dass sie möchten, dass du das gewinnst. An deiner Stelle würde ich mir deine Freunde noch mal genau angucken.“ „Das wird nie was. Diese Tanzerei war ein nettes Dessert, hat mir gut geschmeckt. Der Gesang war wie so eine Fischvergiftung.“

In der 19. Staffel der Show saß Bohlen allerdings nicht in der Jury, weil der damalige Geschäftsführer den Sender seriöser positionieren wollte. Bohlens Platz nahm 2021 Florian Silbereisen ein. In einem Interview mit dem "Stern" erklärte Bohlen, dass RTL ihm damit sehr weh getan habe. Als er gefragt wurde, ob er zurückkommen wolle, habe er daran denken müssen, wieviel Spaß er bei DSDS hatte. Dennoch will sich der Pop-Titan auch in der letzten Staffel treu bleiben.