Schlitten-Unfall Dieter Bohlen fährt sich über den eigenen Fuß

"Alles im Eimer", schreibt Dieter Bohlen auf Instagram. Dazu postet er ein Video in dem er die Treppe in seinem Haus herunterhumpelt. Der Pop- und Schlager-Produzent hat sich beim Rodeln am Fuß verletzt. In dem Video trägt Dieter Bohlen, der mit seiner Partnerin Carina Walz im niedersächsischen Tötensen im Landkreis Harburg bei Hamburg wohnt, einen roten Stützverband am rechten Fuß.