Es gibt wohl kaum einen Deutschen, der Dieter "Didi" Hallervorden (86) nicht kennt. In unzähligen Fernseh- und Kinoproduktionen ist er seit Jahrzehnten zu sehen. Außerdem ist keine Theaterbühne vor ihm sicher. Ausgezeichnet mit Bambis, sämtlichen Film-, Fernseh-, Theater- und Comedypreisen, sowie der Goldenen Henne, gehört er wohl zu den prominesten Entertainern des Landes. Am 23. Oktober wird er auch in der nächsten Eurovisionsshow von Florian Silbereisen zu Gast sein. Das kündigte er selbst bei der Schlagerchallenge am vergangenen Samstag an.