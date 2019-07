Als Dieter Thomas Kuhn am Mittwochabend das erste seiner zwei Konzerte auf dem Zelt-Musik-Festival in Freiburg begann, ahnte er nicht, dass er das Konzert nicht durchhalten würde. Erst gab es eine fünfminütige Pause, dann 15 Minuten - nach insgesamt 80 Minuten Performance konnte der 54-Jährige nicht mehr. Den letzten Song vor Abbruch des Konzerts sang Dieter Thomas Kuhn im Sitzen.

Es tut mir wahnsinnig leid. Mein Kreislauf ist komplett in den Keller gefahren und kam nicht mehr hoch. Die Mädels und Jungs vom Johanniter haben mich komplett gecheckt und festgestellt ich bin eigentlich noch ganz gesund. Nur das ich wohl heute etwas überlastet war kreislaufmässig. Hätte mich gerne wieder aufgerappelt , wäre aber quatsch gewesen weil es mich sonst gleich wieder darniedergestreckt hätte.

Dieter Thomas Kuhn bei dem Konzert am 24. Juli, das er dann abbrechen musste Bildrechte: imago images / Eibner

Bereits einen Tag später gab der Musiker via Facebook Entwarnung. Nach dem Schrecken und einer erholsamen Nacht gehe es ihm wieder gut, die geplanten Konzerte am 26. und 27. Juli könnten stattfinden.



Dieter Thomas Kuhn ist derzeit auf Konzerttour im Südwesten Deutschlands. Auch beim Zelt-Musik-Festival ist ein weiterer Auftritt geplant - der gebürtige Weihnheimer wird hier am 3. August erneut erwartet - das Konzert ist ausverkauft.



Dieter Thomas Kuhn wird auch "Die singende Föhnwelle" genannt. Seine Revivals von 90er-Jahre-Hits sind einzigartig. Auf seinen Konzerten erwartet die Fans eine ausgelassene Party, schrille Kostüme, gute Laune und eine absolut spektakuläre Show.