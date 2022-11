DJ Ötzi alias Gerry Friedle ist ein absoluter Familienmensch. Er selbst hatte eine schwere Kindheit, umso mehr genießt er seine Familie: Ehefrau Sonja und Tochter Lisa-Marie. Sein musikalisches Talent hat der Sänger an seine 20-jährige Tochter offenbar weitergegeben. Jetzt wurde zum ersten Mal das Duett der beiden, John Lennons "Happy Xmas (War Is Over)" für das neue Weihnachtsalbum von DJ Ötzi im Studio aufgenommen.

Als ich Lisa-Marie beim Singen im Studio anschaute, kamen mir die Tränen. Gestern war sie noch ein Baby, heute ist sie eine junge Dame. Meine Tochter erwärmt mein Herz. DJ Ötzi "Bild"-Zeitung

Bereits vor einem Jahr ist DJ Ötzi mit seiner Tochter und dem Duett in einer Fernseh-Weihnachts-Show aufgetreten. Erst vor wenigen Tagen performten Vater und Tochter ihren Song in der Gala "Licht ins Dunkel", die am 18. November in Wien stattfand.

Licht ins Dunkel

ist eine humanitäre Hilfskampagne in Österreich und ein Verein mit Sitz in Wien. Der Focus der Hilfsaktion liegt auf der Förderung körperlich und intellektuell beeinträchtiger Menschen sowie psychosozial benachteiligter Familien mit Kindern.

Der Traum von einer Familie