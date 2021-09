"Ich habe Höhenangst." Drei Worte, die wohl sehr viele Menschen über sich selber sagen würden. Doch aus seinem Mund hört sich das schon sehr überraschend an. DJ Ötzi, der Mann, der mit "Anton aus Tirol" berühmt wurde und in den Bergen seine Heimat hat, fühlt sich in der Höhe nicht wohl - er hat Höhenangst.