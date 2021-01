DJ Ötzis erster Erfolgshit beginnt mit: "Ich bin so schön, ich bin so toll ..." - so hat sich DJ Ötzi, mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle, lange Zeit nicht gefühlt. Gerade seine Kindheit war nicht unbedingt die glücklichste. Seine Mutter war 17, als Gerry geboren wurde und gab ihn in eine Pflegefamilie. Gerry lernte seine Mutter nie kennen. Sein Vater, der DJ Anton Friedle, erfuhr erst zwei Jahre später, dass er einen Sohn hat. Er holte Gerry zwar zu sich, gab ihn dann aber in die Obhut der Großeltern. Von dort riss Gerry im Alter von 16 Jahren aus und war sogar einige Monate obdachlos. Später machte er eine Koch-Lehre und wurde schließlich bei einem Karaoke-Wettbewerb als Sänger entdeckt. Mittlerweile zählt der Österreicher mit über 16 Millionen verkaufter CDs zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Musikern.