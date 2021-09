Gerry Friedle brauchte viel Zeit, bis er zu sich selbst gefunden hat. Jetzt, so der 50-Jährige, habe er es fast geschafft. Ein Treffen mit seiner leiblichen Mutter stünde allerdings noch aus, erzählt DJ Ötzi im Interview mit "Meine Schlagerwelt". Verarbeitet hat DJ Ötzi die Erlebnisse seiner schwierigen Kindheit und Jugend in seiner Autobiografie "Lebensgefühl", die am 19. Oktober erscheint. Auch mit seinem aktuellen Album "Sei du selbst", das am 1. Oktober veröffentlicht wird, zeigt der Sänger, dass er die Zeit der Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit fast hinter sich hat.