Seinen bisher größter Erfolg gelang DJ Ötzi im Jahr 2000 mit dem Song "Hey Baby", einer Coverversion des Hits von Bruce Channel aus dem Jahr 1961. Der Song war in Großbritannien und Australien auf Platz 1 sowie in 20 weiteren Ländern in den Charts vertreten. Damit ist DJ Ötzi der erste österreichische Künstler, der in Großbritannien eine Gold- und Platinauszeichnung erhalten hat.



Einen neuen Nummer-1-Hit in Deutschland und Österreich landete DJ Ötzi gemeinsam mit Nik P. im Jahr 2007: mit einer Neuaufnahme des Titels "Ein Stern ... der deinen Namen trägt". Der Song konnte sich in Österreich 13 Wochen an der Spitze der Charts halten, in Deutschland blieb er elf Wochen lang die Nummer eins.



Auch privat hat DJ Ötzi längst sein Glück gefunden. 2001 heiratete er die Musikmanagerin Sonja Kien, 2002 wurde ihre gemeinsame Tochter geboren.



(Quellen: Deutsche Presseagentur, djoetzi.de)