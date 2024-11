Passend zur Weihnachtszeit schlagen Gerry und Lisa-Marie Friedle bei "Ein Licht" die sanften und ruhigen Töne an. Bereits bei der Ankündigung und spätestens seit der ersten Live-Performance bei der "Licht ins Dunkel"-Gala im österreichischen Fernsehen (ORF) warten die Fans der beiden Musiker sehnsüchtig auf die Veröffentlichung, die am 29. November 2024, also am Freitag vor dem ersten Advent, geplant ist.