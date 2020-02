Sänger war in betroffener Shisha-Bar Dominique von Feuerherz entgeht nur knapp Attentat von Hanau

Hauptinhalt

Feuerherz-Sänger Dominique Baltas dankt Gott, dass er noch lebt. Er sitzt am 19. Februar in Hanau in der Shisha-Bar, in der Tobias R. vier Menschen erschießt. Der junge Musiker muss das Erlebte erst einmal verarbeiten. Jetzt äußert er sich darüber auf seiner Facebook-Seite.