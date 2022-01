"Der King" heißt einer der großen Dorfrocker-Hits, in dem es um einen Traktorfahrer geht, der sich auf seinem Fahrersitz wie ein König fühlt. Dieses Gefühl dürften die Dorfrocker in diesen Tagen auch gehabt haben: Sie auf der Bühne im fernen Brasilien, vor ihnen ein Meer aus 1.500 Traktoren. Laut Philipp, Tobias und Markus gab es das noch nie.

Die Dorfrocker in Brasilien. Bildrechte: instagram.com/dorfrocker_official/

Das riesige Traktor-Konzert war für die drei Brüder der Höhepunkt einer fantastischen Reise. Mehr als 10.000 Kilometer entfernt von ihrer Heimat im unterfränkischen Kirchaich, liegt die brasilianische Gemeinde Entre Rios. Dort haben die drei gleich mehrere Auftritte absolviert. Denn in der Gemeinde im Süden des Landes gibt es eine große deutschsprachige Gemeinschaft. In den 1950er Jahren siedelten sich knapp 2.500 deutschsprachige Donauschwaben dort an. Heute gibt es da noch immer zweisprachige Schilder, volkstümliche Veranstaltungen und sogar einen eigenen kleinen Radiosender. Verständigungsprobleme gab es in dem eigentlich portugiesisch-sprachigen Land somit nicht für die Dorfrocker. Stattdessen viele unvergessene Eindrücke, wie sie in einem kurzen Video auf ihrer Instagram-Seite zeigen.