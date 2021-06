Philipp, Tobias und Markus wollen also möglichst bald wiederkommen und das Traktor-Konzert in Hüfingen nachholen. In einem Video zeigten sich Markus und Tobias klatschnass, aber dennoch bester Laune. Wenn schon nicht auf der Bühne, so stimmten sie ihren Hit "Dorfkind" zumindest für ihre Follower an.



Gleichzeitig lobten sie aber auch die Beharrlichkeit ihrer Fans. Die angereisten Bauern und Bäuerinnen auf und in ihren Traktoren ließen sich vom schlechten Wetter nämlich so schnell nicht vertreiben. Lange war unklar, ob das Unwetter abzieht und das Konzert doch über die Bühne gehen kann. "Die Bauern sind so geil, die stehen hier und warten und warten", lobte Dorfrocker Markus die anwesenden Fans. Doch alles Warten hat nichts genutzt, das Unwetter wurde noch schlimmer und das Konzert konnte nicht stattfinden. Dorfrocker Tobias nahm das Unwetter jedoch auch mit Humor: "Das Gute ist, ich habe heute noch nicht geduscht, deswegen rentiert sich alles hier." Echte Dorfkinder sind eben nicht aus Zucker.