Es scheint fast so, als hätte die betagte Großmutter der Dorfrocker darauf gewartet, dass ihre Enkelsöhne auch für sie einmal ein Lied schreiben. Und das haben die Brüder Markus, Tobias und Philipp jetzt auch gemacht. Titel des Songs: "Oma Hanna". Am 10. Mai präsentierten die Dorfrocker das Lied zum ersten Mal im Fernsehen, und zwar in der von Stefan Mross präsentierten Sendung "Immer wieder sonntags". Oma Hanna hat sich den Auftritt angesehen und sich sehr darüber gefreut. Einige Tage später ist die Großmutter der Dorfrocker im Alter von 92 Jahren gestorben.