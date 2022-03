Die Dorfrocker: v.l.n.r.: Markus, Tobias & Philipp Thomann. Bildrechte: imago images/POP-EYE

Die Brüder Tobias, Markus und Philipp Thomann machen bereits von Kindesbeinen an gemeinsam Musik. Nachdem sie Demos mit selbst geschriebenen Songs an verschiedene Plattenfirmen versandt hatten, sind sie im Jahr 2007 von Ariola unter Vertrag genommen worden. Im selben Jahr feierten sie ihren ersten Fernsehauftritt und veröffentlichten mit "Party, Mädels, geile Zeit" das erste Album. Schon ein Jahr später belegten sie mit "Und ab geht die Lutzzzi" den vierten Platz beim Grand Prix der Volksmusik. 2014 wurden sie mit dem smago! Award in der Kategorie "Könige der Festzelte" ausgezeichnet, 2017 waren sie für einen "Echo" in der Rubrik "Volkstümliche Musik" nominiert.