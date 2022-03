Die Dorfrocker: V.l.n.r.: Markus, Tobias und Philipp Thomann. Bildrechte: imago images/POP-EYE

Über seine Verletzungen schreibt Philipp weiter, dass er u.a. ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte, zwei Schneidezähne zum Teil herausgeschlagen worden seien und dass er am ganzen Körper Prellungen und Schürfwunden habe. "Ich hab direkt beim Aufprall schon mit dem Schlimmsten gerechnet, aber anscheinend hatte ich wirklich nicht nur einen, sondern mehrere Schutzengel mit dabei, wofür ich unendlich dankbar bin", so Philipp. Auch dazu, wie es zu dem Unfall kam, äußert sich der Musiker. Bei dem Rennrad-Unfall habe ihm ein PKW die Vorfahrt genommen, ihn gerammt und er sei meterweit durch die Luft geflogen und mit dem Kopf auf dem Asphalt gelandet.



Die Dorfrocker, das sind die Brüder Tobias, Markus und Philipp Thomann aus dem unterfränkirschen Kirchaich. Bisher sind die Dorfrocker in über 120 Fernsehshows aufgetreten und haben in mehr als 1.000 Live-Konzerte im In- und Ausland gespielt. Bekannte Songs der Band sind "Party, Mädels, geile Zeit" oder "Und ab geht die Lutzzzi".