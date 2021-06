Bei "Musik für Sie" ist Ross Antony zuständig für die emotionalen Momente. Er ist im Land unterwegs und sorgt für die ganz besonderen Überraschungen. In der Juni-Ausgabe der MDR-Sendung trifft er sich mit der Zuschauerin Kathleen Stein aus Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Sie möchte ihre Eltern überraschen - allerdings nicht nur mit Ross Antony, sondern auch noch mit der Lieblingsband der ganzen Familie: den Dorfrockern .

Wir haben uns vor zehn Jahren auf einer Tournee mit Florian Silbereisen kennengelernt. Da waren sie zu Gast, in der ersten Reihe sogar. Seitdem ist der Kontakt nie abgebrochen, sie waren auch schon öfter zu Gast in unserem Heimatdorf in Kircheich in Franken.

Große Freude bei Mama Manu. Bildrechte: MDR

"Das Leben ist eine Berg- und Talfahrt, ihr habt schon einiges mitgemacht. Wir kennen uns schon so lange und wir haben ein Lied dabei, was eine aufmunternde Botschaft hat", moderiert Dorfrocker Tobias sich und seine Brüder an. Im Anschluss gaben sie ihren Song "Daumen hoch" zum Besten. Die ganz Familie sang und klatschte mit. Was für ein gelungener Tag.



Zu sehen gibt es die komplette Überraschung am Freitagabend, um 20:15 Uhr, bei "Musik für Sie" im MDR.