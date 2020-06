Wir treten für alle stillen Helden auf. Auch wenn wir - je nach Bundesland - nur 100 oder 200 Menschen in musikalischer Form Danke sagen können, ist das allemal besser, als untätig zu sein und Trübsal zu blasen.

Ihre mobile Bühne baue die Band beispielsweise vor Altenheimen oder Schulen auf, so Markus Thomann. Bis Ende August seien deutschlandweit mehr als 50 Konzerte geplant. Als die Dorfrocker im März mit ihrem Song für große Aufmerksamkeit sorgten, kündigte Markus Thomann an, für die stillen Helden zu singen, falls sie wieder in Vergessenheit geraten. Dieses Versprechen lösen die Dorfrocker nun ein.