Fünf Jahre lang war Katharina Weiß Teil der Draufgänger, doch dann kam Anfang September die überraschende Trennung . Die Sängerin gab ihren Ausstieg bekannt. Wie es weiter gehen sollte und ob es eine Nachfolgerin für sie geben wird, ließen die vier Jungs damals offen. Doch jetzt steht fest: Die Draufgänger haben eine Neue! Das haben die Jungs am Dienstag mit einem Video auf ihrer Instagram-Seite bekannt gemacht, in dem sie sich bei einem Fotoshooting für neue Bandfotos zeigen. Zu sehen ist "die Neue" allerdings nur von hinten. Auch einen Namen verraten sie im Video nicht, dennoch wird es relativ schnell klar, wer es sein könnte.

Vielen Draufgänger-Fans dürfte sie bekannt vorkommen. Erst im August vertrat sie bei einigen Konzerten die ehemalige Sängerin Katahrina, als diese wegen einer Corona-Quarantäne nicht auftreten konnte. Die Band und auch die Lieder kennt sie also schon sehr gut. Die Salzburgerin ist nicht nur Sängerin, sondern auch eine begnadete Musikerin. Mit der Steirischen Harmonika, Gitarre, Klavier und Schlagzeug beherrscht sie gleich vier Instrumente. Dank ihrem Talent ist sie als Sängerin und Musikerin mit verschiedenen Bands unterwegs und spielt dort Rock und Pop, aber vor allem auch Schlager und Volksmusik.

Katharinas Trennung von den Draufgängern kam für viele Fans sicher überraschend, doch die Sängerin hatte es sich wohl gut und lange überlegt, als sie Anfang September den Abschied aus der Band öffentlich machte. Nach fünf gemeinsamen Jahren trennten sich also die Wege der 28-Jährigen und den vier anderen Draufgängern. Katharina Weiß sprach von einer "schweren Entscheidung" und begründete ihren Ausstieg damit, dass sie sich in letzter Zeit als Mensch sehr verändert habe und wieder in ihrem alten Beruf als Kindergartenpädagogin arbeiten wolle.