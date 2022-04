Nach Kritik Draufgänger entschuldigen sich für unangemessenen Instagram-Post

Eigentlich wollen die Draufgänger mit ihrer neuen Single "Landjugend" den jungen Menschen auf dem Dorf ein Denkmal setzen. Doch ein dazu veröffentlichtes Promo-Video wurde zum Eigentor. Am Dienstag (12.04.) posteten die Dorfrocker auf ihrem Instagram-Kanal einen kurzen Clip. Darin lag Posaunist Robert, gespielt betrunken, mit Bier in der Hand in einem Straßengraben. Auf die Frage von Bandleader Albert, warum, antwortete er, er sei von der Landjugend. Eine sicherlich lustig gemeinte Anspielung darauf, dass es auf Dorffesten schon mal feucht-fröhlich zugeht.