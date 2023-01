"Wenn die Musi spielt" am 21. Januar 2023 im MDR und ORF Die Draufgänger vor ihrem ersten großen TV-Auftritt als Boyband

Die vier Musiker der Band "Draufgänger" haben sich nach dem Ausstieg ihrer letzten Sängerin Chiara dazu entschlossen, als Boyband weiterzumachen. Am 21. Januar steht nun der erste große Fernseh-Auftritt in "Wenn die Musi spielt" an.