Schlagerwelt-Reporter Peter Heller hat die steirische Band in den Bergen beim Schneehschuh-Wandern getroffen und mit ihr über die Auswahl der neuen Sängerin, Sorgen in der Corona-Pandemie und Pläne für 2022 gesprochen.

Albert-Mario Lampel: Sie hat vor fünf Jahren geschrieben, wenn wir mal etwas brauchen, sollen wir uns melden. Und vor kurzem haben wir was von ihr gebraucht und dann haben wir uns gemeldet. * lacht *

Albert-Mario Lampel: Unsere vorige Sängerin die Kathi hat sich dazu entschieden, etwas anderes zu machen. Das hat sie uns zum Glück schon sehr früh gesagt. Das heißt, wir haben alles schon super vorbereiten und auch schon viel proben können mit der Chiara. Deshalb läuft es jetzt auch so gut mit ihr. Meine Schlagerwelt: Aber ihr seid im Guten auseinander gegangen? Albert-Mario Lampel: Wir sind im Guten auseinandergegangen und im noch besseren haben wir die Chiara gefunden jetzt.

Meine Schlagerwelt: Albert, was musste eine neue Draufgängerin denn mitbringen, damit sie zu euch passt?

Albert-Mario Lampel: Nachdem wir als Draufgänger jetzt schon 20 Jahre auf der Bühne stehen, war für uns der wichtigste Faktor, dass das menschliche passt. Wenn man jeden Tag auf Tour ist, muss das zwischenmenschliche wirklich wirklich gut passen. Das war das erste. Sie muss außerdem perfekt singen und gut in die Band passen. Genau diese Voraussetzungen erfüllt die Chiara.

Meine Schlagerwelt: Chiara, welcher von den Jungs benimmt sich am schlechtesten?

Chiara Prossinger: Es macht Spaß. Ich weiß nicht, wie es mit einem zweiten Mädel wäre mit Zickenkrieg und so. Also es passt schon ganz gut, die einzige Dame zu sein.

Chiara Prossinger: Ich glaube, sie haben schon gemerkt, dass ich ein ziemlicher Wirbelwind bin und sehr viel rede. Ich bin meistens gut drauf und bei dem Rest dürfen sie sich überraschen lassen. Da verrate ich lieber noch nicht so viel. Albert-Mario Lampel: Was für uns ungewohnt ist, sie ist immer die letzte auf der Party… Meine Schlagerwelt: Chiara, du hast ja schon vorher Musik gemacht. Wo konnte man dich denn schon sehen und hören?

Chiara Prossinger: Ich war bei einer Salzburger Band. Wir waren in Bierzelten, auf Oktoberfesten unterwegs. Die Hits wie Cordula Grün kannte ich natürlich dadurch schon.

Albert-Mario Lampel: Wir haben die Zeit genutzt und ein komplett neues Konzertprogramm auf die Beine gestellt. Das erste Mal richtig durchdacht mit Choreografien. Wir haben einige neue Videos und neue Songs gemacht. Ein großer Unterschied zu vorher ist, man schätzt es jetzt viel mehr, wenn man auftreten und den Leuten eine Freude machen kann. Man erlebt es viel intensiver. Meine Schlagerwelt: Wie geht es denn musikalisch bei euch weiter? Was kommt denn als Nächstes?

Albert Mario Lampel: Wir treffen uns jetzt demnächst in einer abgelegenen Berghütte für ein Songwriting-Camp. Wir wollen Cover nicht kategorisch ausschließen, aber schauen wir mal, was noch kommt. Es gibt keinen Zeitplan. Wir haben keinen Druck von der Plattenfirma. Wir möchten aber bis zu 4 Songs mit Video in diesem Jahr präsentieren und wenn es ganz gut läuft sogar noch ein Album dieses Jahr rausbringen.