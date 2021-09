Bei den Draufgängern herrscht normalerweise ausgelassene Partystimmung, doch in den letzten Tagen ist die Stimmung auf all ihren Kanälen getrübt. Katharina "Kathi" Weiß wird die Erfolgsband verlassen , das hat sie den Fans in einem Videostatement verkündet. Nach fünf gemeinsamen Jahren trennen sich die Wege der 28-jährigen Sängerin und der restlichen vier Draufgänger. In dem Statement, welches schon Tage vorher angekündigt worden war und somit Spekulationen unter den Draufgänger-Fans hochkochen ließ, sprach sie von einer "langwierigen Entscheidung" , die ihr sehr schwer gefallen sei. Zu den Gründen der Trennung sagte die Sängerin:

Ich habe einfach gemerkt, dass ich mich als Mensch in letzter Zeit sehr verändert habe. Ihr wisst ja auch, dass ich wieder in meinen alten Job zurück gegangen bin. (...) Ich habe einfach gemerkt, wie sehr mir das schon gefehlt hat.

Die Draufgänger in voller Besetzung. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

Vor ihrer Zeit als Draufgänger-Sängerin hat Kathi als Kindergartenpädagogin gearbeitet. "Mir geben die Kinder einfach so viel Kraft und es ist mir jetzt erst wieder bewusst geworden, wie sehr ich das vermisse", sagte sie dazu weiter. Sie bekräftigte aber auch, dass sie der Musik treu bleiben werde und weiter als Solo-Sängerin arbeiten wolle. Neben der Sehnsucht nach ihrem alten Job, gibt sie einen weiteren Grund an. Sie möchte "mal raus (...) die Welt sehen".



Die Sängerin war fünf Jahre lang Teil der Stimmungsband und das in deren bisher erfolgreichster Zeit. Sie prägte somit auch die beiden Alben "#Hektarparty" und "Grün" mit, die in Österreich Platz 1 der Charts erreichten. Sofort ist jedoch nicht Schluss: Die nächsten geplanten Termine will die Band noch zu fünft absolvieren. Rudi, Rene, Robert und Albert-Mario zeigten sich "traurig über Kathis Entschluss".