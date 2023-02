Wenn die vier Draufgänger-Jungs unterwegs sind, läuft nicht immer alles rund. Erst vor kurzem ist Sänger Albert-Mario Lampel nur knapp einem echten Bühnenunfall entkommen, als plötzlich ein Flammenwerfer auf der Bühne losging, auf den er nicht vorbereitet war. Bis auf ein paar abgesengte Beinhaare ging der Zwischenfall jedoch glimpflich aus. "Die Waden waren frisch rasiert, aber ansonsten ist zum Glück nichts passiert", erzählte der Musiker im Interview mit "Meine Schlagerwelt" erleichtert. Doch bei dieser Panne blieb es nicht. In letzter Zeit sind die Draufgänger regelrecht vom Pech verfolgt - so ganz unschuldig sind sie daran aber nicht.

Wir sind ja schon seit 22 Jahren unterwegs und da ist auch schon viel passiert. Was uns in letzter Zeit aber häufig passiert, ist, dass uns auf der Autobahn der Sprit ausgeht. Zwei Mal in zwei Monaten ist das jetzt passiert. Biss'l peinlich aber naja, passiert.

Mit einem verschmitzten Grinsen fügt Albert an, dass die Tankanzeige wohl nicht so ganz stimme. Auch der Weg zu einem Aprés-Ski-Auftritt war vor kurzem etwas holprig. Wie die Jungs in einem Instagram-Reel zeigen, hatten sie am 28. Januar ziemliche Probleme mit der Anfahrt zur verschneiten Location. Erst taten sie sich mit den Schneeketten für den Band-Transporter schwer "und dann haben wir unserem Namen alle Ehre gemacht und sind im Straßengraben gelandet", kommentiert Albert das Instagram-Video. Am Ende sind die vier Jungs aber gut auf dem Berg angekommen und konnten ihren Auftritt absolvieren.