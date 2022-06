Von dieser innigen Freundschaft wissen nur die wenigsten, denn sie findet hauptsächlich neben der Bühne statt: Doch Andrea Berg und Maite Kelly sind bald auch gemeinsam auf der Bühne zu sehen. Bei Andrea Bergs Jubiläums-Shows Ende Juli in ihrem Heimatort Aspach wird Maite Kelly mit dabei sein, wie die beiden jetzt verraten haben. Wie sehr sich die 42-Jährige auf ihren Gastauftritt freut, hat sie im Interview mit dem Zeitungsverlag Waiblingen verraten: "Ich freue mich sehr, wieder in Aspach zu sein. [...] Das ist das Schöne bei Andrea: Ich kann meine künstlerische Seite beim Auftritt ausleben, kann aber auch als Privatmensch mit meinen Kindern ausspannen und Spaß haben" , erzählt die Sängerin. Die beiden Schlagerstars verbindet seit einiger Zeit eine innige Freundschaft, wie sie weiter erzählt.

Die beiden Sängerinnen würden sich privat viel austauschen, so Maite Kelly weiter. Ein Thema, was dabei immer aufkommt: Mode. So erzählt die Sängerin: "Letztens habe ich ein Oberteil entdeckt, ein Foto davon gemacht und Andrea geschickt und gesagt: DAS musst du haben! Mit Schuhen ist es auch so. Und umgekehrt weiß sie, dass ich Taschen liebe." Natürlich tauschen sich die beiden auch über Musik aus. So fragt Andrea Berg Maite Kelly schon mal nach ihrer Meinung, schließlich ist diese nicht nur selbst Sängerin, sondern auch Texterin vieler erfolgreicher Songs.