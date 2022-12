Am 13. Januar 2023 zieht der Neue Deutsche Welle (NDW)-Star Markus Mörl ins Dschungelcamp ein. Kurz bevor es mit dem Reality-Format los geht, hat der 63-Jährige in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung von einer "Drogenrazzia" 2021 in seinem Haus erzählt, die auf einem anonymen Brief beruht habe.