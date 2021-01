Seit 2004 läuft "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" schon im deutschen Fernsehen. Die RTL-Show, besser bekannt unter dem Namen "Dschungelcamp" ist in den Jahren zum TV-Highlight für Millionen Zuschauer geworden. Jedes Jahr schalten die Fans ein, um zu sehen, wie die Teilnehmer mit ihrer kargen Ration Reis und Bohnen zurechtkommen, wie sie unter den Augen von Dr. Bob die - teils ekligen - Dschungelprüfungen absolvieren und welche Streitigkeiten es unter den Promis gibt.

Ganz häufig mittdendrin: Bekannte Schlagerstars. Schon mehrere Schlagersängerinnen und -sänger haben an der Show teilgenommen - mal mehr, mal weniger erfolgreich. Direkt die erste Staffel 2004 konnte eine Schlagerlegende für sich entscheiden. Der 2019 verstorbene Costa Cordalis wurde der erste Dschungelkönig. In Staffel drei folgte ihm Schlager-Wirbelwind Ross Antony. Auch er konnte sich am Ende der zwei Wochen im Dschungel die Krone aufsetzen.

Andere waren nicht so erfolgreich. Michael Wendler landete in der achten Staffel dem letzten Platz, genauso wie Gunter Gabriel in Staffel zehn. Beide verließen das Camp damals freiwillig.

Diese Schlagerstars waren schon im Dschungelcamp

Costa Cordalis war der erste "Dschungelkönig". Bildrechte: imago images / Müller-Stauffenberg Costa Cordalis (Staffel 1 / 1. Platz)

(Staffel 1 / 1. Platz) Werner Böhm (Staffel 1 / 5. Platz)

(Staffel 1 / 5. Platz) Isabell Varell (Staffel 2 / 2. Platz)

(Staffel 2 / 2. Platz) Ross Antony (Staffel 3 / 1. Platz)

(Staffel 3 / 1. Platz) Bata Illic (Staffel 3 / 3. Platz)

(Staffel 3 / 3. Platz) Eva Jacob , Jacob Sisters (Staffel 5 / 10. Platz)

, Jacob Sisters (Staffel 5 / 10. Platz) Klaus Baumgart , Klaus und Klaus (Staffel 7 / 10. Platz)

, Klaus und Klaus (Staffel 7 / 10. Platz) Michael Wendler (Staffel 8 / 11. Platz)

(Staffel 8 / 11. Platz) Jörn Schlönvoigt (Staffel 9 / 2. Platz)

(Staffel 9 / 2. Platz) Jürgen Milski (Staffel 10 / 5. Platz)

(Staffel 10 / 5. Platz) Gunter Gabriel (Staffel 10 / 12. Platz)

(Staffel 10 / 12. Platz) Tina York (Staffel 12 / 3. Platz)

(Staffel 12 / 3. Platz) Peter Orloff (Staffel 13 / 3. Platz)