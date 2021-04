v.l.n.r.: Daniel Hartwich, Joey Heindle und Sonja Zietlow (2013) Bildrechte: dpa | Rtl/Stefan Menne

Joey Heindle machte das erste Mal als Teilnehmer von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) 2011 auf sich aufmerksam. Der damals 18-Jährige, der seine Songs selbst komponiert, belegte bei der neunten Staffel der Show den fünften Platz. 2013 gewann der junge Sänger in der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und wurde mit seinen 19 Jahren der bisher jüngste Dschungelkönig. Seither ist Joey Heindle in der Welt der Show zu Hause. Das Allround-Talent nahm an verschiedenen Fernseh-Show-Formaten teil, unter anderem an "Dancing on Ice". Trotz seiner Show-Verpflichtungen produzierte Joey Heindle jede Menge Musik, bisher hat er ein Album und 14 Singles veröffentlicht.



Die Zeit der coronabedingten Auftritts-Verbote nutzte Joey Heindle, um sich zum Rettungssanitäter ausbilden zu lassen.