Bildrechte: picture alliance/dpa/RTL/Stefan Thoyah Bereits als Lucy Diakovska in das Camp der Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" einzog, hatte ihre Tante in Bulgarien sie benachrichtigt, dass Pitbull Alec eingeschläfert werden musste. Als Lucy mit der Krone das Dschungelcamp verließ, erreichte sie erneut eine traurige Nachricht aus Bulgarien: Lucys Hündin Rochini schwebte in Lebensgefahr, auch sie musste schließlich eingeschläfert werden.

Eine sehr, sehr schwere Zeit … Sie waren beide alt, die Organe haben einfach versagt – und ich war nicht da. Lucy Diakovska RTL.de

Bildrechte: Facebook/Lucy Diakovska Lucy hatte beide Hunde aus schwierigen Verhältnissen befreit, sich liebevoll um sie gekümmert. "Pitbull Alec war so um die 14 Jahre alt … Ich habe ihn vor etwas über eineinhalb Jahren gerettet … er wurde einfach verlassen, war richtig dürre und er hat auf jeden Fall gute letzte Jahre hier gehabt bei uns.", so die Sängerin. Teilweise waren die Hunde bei ihr zu Hause, teilweise bei ihrer Tante untergebracht. Jetzt haben Lucy und ihre Tante noch drei Fellnasen und dabei soll es auch erst einmal bleiben. Beide müssen erst einmal den Verlust von Alec und Rochini verarbeiten. "Ich nehme eben auch ältere Tiere auf", so Lucy im RTL-Interview, "weil sonst keiner sie haben will. Und das ist dann halt das, was passiert, nach einer recht schnellen und intensiven Zeit mit diesen Tieren."

Emotionales Dschungel-Finale

Nicht nur wegen der Sorge um ihre Fellnasen war die Reality-Show für die "No Angels"-Sängerin mental herausfordernd. So hatte das Dschungelcamp-Finale für die Sängerin eine besondere emotionale Bedeutung. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte Lucy im Vorfeld dazu:

Das Finale liegt diesmal am Todestag meiner Mutter. Da hat das Universum sich vielleicht etwas dabei gedacht. Lucy Diakovska Deutsche Presse-Agentur

Am Finaltag, den 4. Februar 2024, setzte sich Lucy Diakovska schließlich gegen ihre Camp-Mitbewohner Tewnty4Tim und Leyla Lahouar durch.