Nach 20 Jahren ist Schluss. Der Privatsender RTL kündigt in einer Mitteilung das Ende seiner legendären Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" an: "Nach zwei sehr erfolgreichen Jahrzehnten werden wir die Show ein letztes Mal groß feiern", hieß es über das Show-Aus von Seiten des Senders. Im kommenden Jahr wird es also noch eine finale Staffel geben, für die sogar Dieter Bohlen zurückkehrt. Der 68-Jährige war als einziges Jury-Mitglied von Anfang an dabei, war in der vergangenen Staffel jedoch nicht mehr Teil des Teams - eine Veränderung die großes Medieninteresse hervorrief. Für ihn saß unter anderem Showmaster Florian Silbereisen auf einem der Jury-Sessel. Über sein zwischenzeitliches Aus bei DSDS sagte Bohlen scherzhaft: