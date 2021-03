Die Ära des Juroren Dieter Bohlen in der Castingshow "DSDS" findet ein überraschend vorzeitiges Ende. Der große Abschied fällt aus, denn der Musik-Produzent hat sich für die zwei letzten Auftritte in der Show krank gemeldet.

Dieter Bohlen auf des "DSDS"-Bühne. Bildrechte: IMAGO / Future Image

Wie RTL der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, werde Bohlen in den beiden finalen Shows der aktuellen Staffel nicht mehr urteilen, er habe seine Teilnahme "leider krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt." Damit geht eine Talk-Ära zu Ende. Dieter Bohlen hatte in der Show seit deren Start vor fast 20 Jahren nicht nur einen festen Platz, sondern polarisierte mit streitbaren Sprüchen. Vor etwa zwei Wochen hatte RTL bekannt gegeben, dass Dieter Bohlen nach dieser Staffel nicht mehr in der Jury der Show sitzen werde, andere sollten dann das Kommando übernehmen. Der Sprecher des Senders ließ die Frage nach der Art der gesundheitlichen Probleme von Dieter Bohlen unkommentiert. RTL teilte mit, man bedaure "Dieters krankheitsbedingte Absage" sehr und wünsche im alles Gute und eine schnelle Genesung. Die neun Finalteilnehmer müssten nun ohne ihn um ihren Sieg kämpfen. In der Jury sind derzeit noch Schlagersängerin Maite Kelly und Popmusiker Mike Singer. Derzeit werde geprüft, ob noch ein drittes Jurymitglied zur Verstärkung hinzukommen werde.