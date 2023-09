Anfang dieses Jahres nahm die Musik-Karriere von Mike Leon Grosch immens an Fahrt auf. Mit seinem selbst geschriebenen Song "Himmel und Hölle" trat er zum ersten Mal seit seiner DSDS-Teilnahme vor 17 Jahren wieder in einer großen Fernsehshow bei Giovanni Zarrella auf. Kurze Zeit später, so die "BILD"-Zeitung, bekam er dann eine niederschmetternde Diagnose.