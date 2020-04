Nach einem arbeitsfreien 1. Mai gibt es für alle Schlagerfans am Abend das Highlight des Monats. Bernhard Brink präsentiert die Schlager des Monats April und dazu jede Menge Neues und Interessantes aus der Schlagerwelt. Vieles hat mit der Corona-Pandemie oder genauer mit den Auswirkungen der Ausgangsbeschränkungen zu tun. So wurde das Oktoberfest abgesagt , die Jungs von Voxxclub finden das nicht so gut.

Schlagersängerin Marianne Rosenberg hat gerade eine Corona-Erkrankung überstanden . In der Sendung erzählt sie, wie es ihr ergangen ist. Marianne gehört mit 65 Jahren zur Risiko-Gruppe. Es sei bei ihr ein harmloser Verlauf, aber dennoch sehr schwer gewesen. Das sagte die Sängerin in einem Interview mit dem Magazin "Brisant". Bereits vor einem halben Jahr hatte sie den Song " Gemeinsam sind wir stark" geschrieben, der genau auf die gegenwärtige Corona-Situation passt. Eigentlich sollte der Song gar nicht veröffentlicht werden, doch jetzt war der Zeitpunkt geradezu perfekt. Mitte März ist auch das neue Album von Marianne Rosenberg erschienen: "Im Namen der Liebe". Drei Exemplare des Albums könnt ihr hier in unserem Gewinnspiel, das mit Beginn der Sendung startet, gewinnen.

Ramon Roselly mit seiner Freundin in seinem Wohnwagen. Bildrechte: dpa

DSDS-Gewinner Ramon Roselly erobert gerade die Schlagerwelt. Das Zirkuskind hatte zur Aufzeichnung von "Die Schlager des Monats" in Leipzig keine weite Anreise, denn der 26-Jährige wohnt in Tschernitz, nördlich von Leipzig. Roman ist in einer Zirkusfamilie aufgewachsen. Jetzt ist er selbständiger Gebäudereiniger, aber als Kind stand er in der Zirkusarena. Noch immer wohnt Ramon in einem Wohnwagen und noch immer kann er perfekte Salti schlagen. Im Moment jedoch hat der Newcomer genug mit seiner Schlager-Karriere zu tun: Nach seinem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" ist bereits sein Debütalbum "Herzenssache" erschienen, das ihr hier mit Beginn der Sendung gewinnen könnt. In Österreich hat sich Ramon Roselly bereits den ersten Platz in den Albumcharts ersungen. Am Freitag erfahren wir, wie es in Deutschland aussieht.