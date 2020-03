Wir sind für euch da! #miteinanderstark - Du bist nicht allein

Es sind Zeiten die wir so noch nicht erlebt haben. Viele fühlen sich verunsichert, sind einsam, möchten aber dennoch ihre Gedanken mit uns teilen? Falls es euch in der aktuell Situation auch so geht möchten wir bei euch sein. Meldet Euch mit euren Musikwünschen.