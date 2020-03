Die Ausbreitung des Coronavirus ist ein ernstes Thema. Viele sind verunsichert, die notwendige Isolation macht einsam. Disziplin ist das Gebot der Stunde. Was wir inzwischen gelernt haben, ist, dass man miteinander feiern kann, ohne an demselben Ort zu sein. Viele Stars haben bereits Wohnzimmer-Konzerte gegeben, die per Livestream zu ihren Fans nach Hause übertragen wurden.

Uta Bresan & Axel Bulthaupt laden jetzt zu einer Sendung ein, die deshalb so besonders ist, weil ihr sie gestaltet habt und weil ihr in der Show zu Wort kommen sollt. Hier auf Meine-Schlagerwelt.de habt ihr eure Musikwünsche abgegeben, die Uta und Axel in der Sendung nun erfüllen werden.

Und ihr kommt zu Wort: Während der Live-Sendung haben die Zuschauer die Möglichkeit, Uta und Axel anzurufen oder mit ihnen über soziale Medien ins Gespräch zu kommen. Und dabei wird natürlich das im Mittelpunkt stehen, was uns gerade alle bewegt: Wie kommen wir zurecht in Zeiten des Coronavirus. Wie schaffen wir es, seine Verbreitung einzudämmen? Und während man sich über die Wunsch-Musik freut und sich in dem einen oder anderen Gespräch wiederfindet, dann merkt man vielleicht, dass man gar nicht einsam ist.

Denn wir beide wissen, Musik ist eine Brücke, die uns Menschen zusammenbringt und verbindet. Sie spendet uns Kraft und Hoffnung und kann uns auch einmal auf andere Gedanken bringen. Uta Bresan Du bist nicht allein

Erzählt uns, wie es euch gerade geht, wie ihr diese Zeit verbringt. Ihr könnt auch jemandem Mut zusprechen oder jemanden grüßen. Auch Fotos und Videogrüße sind möglich!

Meldet euch zu Wort!

Per Telefon: 0180 2 15 15 10 (6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent pro Minute)

Per Whatsapp: 0172 6380511